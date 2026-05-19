歌手森高千里（56）が19日、TOKYOFM「THE TRAD」（月〜木曜午後3時）にゲスト出演。トレードマークのミニスカートについて語った。MCの稲垣吾郎（52）は森高がカバーした楽曲「17才」について「ミュージックビデオはミニスカートが印象的ですけど、このビジュアルが社会現象を巻き起こして、どう思いました？」と質問した。森高は「もともとミニスカートはライブでも、普段でもはいていて、ライブで着た衣装が好評で『17才』をシン