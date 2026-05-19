春から初夏の風物詩である初ガツオ。国内トップクラスの水揚げ量を誇る千葉県の鮮魚店で値段をチェックしたところ、初ガツオが1パック約400円ほどの値段で並んでいました。店で扱っているのは、主に千葉・銚子港直送の魚。カツオをさばくところを見せてもらうと、サイズが大きくみえます。店員によりますと、「今一番採れているのは8kg、9kg台の大きいカツオ。僕らの中では“ジャンボ”“ジャンボ”って言ってます。半額まではいか