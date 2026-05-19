のん（32）が、19日までにオフィシャルブログを更新。あんバタートーストを食べる休日ショットを公開し、ファンから反響を呼んでいる。「たまには」というタイトルで更新。「あんバタートーストおいし」と、食パンとバターの絵文字を添えてコメントし、こんがり焼かれたトーストにたっぷりのあんこをのせたあんバタートーストを楽しむ姿を披露した。グレーのジャケットにキャップを合わせたラフなコーディネートで、フォークを片手