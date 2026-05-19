【その他の画像・動画等を元記事で観る】2026年7月より放送が開始される期待のTVアニメ『ここは俺に任せて先に行けと言ってから10年がたったら伝説になっていた。』。そのEDテーマを、今最も勢いのある音楽グループ「名称非公開」（めいしょうひこうかい）が担当することが決定した。「名称非公開」は、ムロ葉菜子、古森もぐ、ヒューガー、いかさん、トギーの5名からなる、SNS総フォロワー数120万人超を誇る実力派グループ。プロデ