【モデルプレス＝2026/05/19】俳優の松本怜生が、情報バラエティ番組『王様のブランチ』（TBS／毎週土曜午前9時30分から）の新レギュラーメンバーとして出演することが決定した。【写真】25歳朝ドラ俳優「溺愛の顔がメロい」甥っ子抱っこ写真◆松本怜生「王様のブランチ」新レギュラーに決定松本は2024年〜2025年に放送された連続テレビ小説『おむすび』（NHK総合）や現在放送中の大河ドラマに出演するなど話題作への出演が続く、