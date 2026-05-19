【モデルプレス＝2026/05/19】元℃-uteで女優の矢島舞美が5月19日、自身のInstagramストーリーズを更新。手作りのフレンチトーストを公開した。【写真】34歳元ハロプロリーダー「カフェみたい」子供もバクバク食べた朝作ったフレンチトースト◆矢島舞美、手作りのフレンチトースト披露矢島は「この前のおしゃべり会で 私が作ったご飯とか見たい！！って言ってくれた方がいたので…」と記し、「朝作ったフレンチトースト」の写真を