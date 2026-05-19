鹿児島市の池田学園で、創立40周年を記念した講演会が開かれました。 （生徒代表あいさつ）「先生の話を一人一人が心にとめて、本校40周年の日々を、かけがえのない今という時を大切にしていきたいと思います」 鹿児島市にある池田学園は小・中・高一貫教育を行う学校で、創立40周年を迎えました。 池田学園は、授業などで全国から研究者を招いて講演会を開いています。今回は40周年を記念して、東京大学薬学部の教授で脳の