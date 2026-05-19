鹿児島県の長島町獅子島の片側港で、漂流している遺体が見つかりました。所持品などから、貝をとっていた男性が事故にあったものとみられています。 天草海上保安署によりますと、きのう18日午前8時半ごろ、長島町獅子島の片側港港内で「漂流遺体らしきものがある」と通報がありました。 海保や地元の小型船が捜索したところ、海面に浮いている遺体らしきものを発見し、死亡が確認されました。 亡くなったのは獅子島の80代男