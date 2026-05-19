【モデルプレス＝2026/05/19】女優の柴咲コウが5月18日、自身のInstagramストーリーズを更新。現場への差し入れを公開した。【写真】44歳女優「全部手作り？」現場への豪華差し入れ◆柴咲コウ、現場への差し入れ披露柴咲は「新月のあとは、みんなに差し入れ」と記し、現場スタッフへの差し入れを披露。春が旬のたけのこ、春から初夏にかけて水揚げされる時鮭（ときしらず）とわかめを混ぜ込んだ2種類のおにぎりが、手を汚さず手軽