【モデルプレス＝2026/05/19】元日本テレビで現在はフリーの宮崎宣子アナウンサーが5月19日、自身のInstagramストーリーズを更新。息子のために作った弁当を公開し、反響を呼んでいる。【写真】46歳1児の母アナウンサー「食べるのが楽しくなる」2歳長男が完食した手作り弁当◆宮崎宣子「完食」のお弁当公開宮崎は「昨日のお弁当」「完食」とコメントを添え、彩り豊かな手作り弁当の写真を投稿。弁当には、車の形をしたご飯やブロッ