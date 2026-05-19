DYGLが、3カ月連続シングルの第3弾「De Nada」を5月20日に配信リリースする。「All Tomorrows」「NRG」で放たれた疾走感と鋭い衝動から一転、USオルタナティヴの系譜を踏まえつつ、タフで重厚なロック・サウンドへ。「すべてが売り物」「いくら払えるか教えて」――楽曲に刻まれたリリックは、資本と消費に覆われた現代のリアリティを鋭く切り取る1曲。本作のリリースとあわせ、アーティスト写真も新たに公開された。＜リリース情