Balming Tigerが2枚目となるフルアルバムを発表した。タイトルは『Gongbu（読み：コンブ）』。韓国語で「勉強」を意味するこの単語が示しているのは、韓国及びアジアで最もクールなコレクティブである彼らの現在地である。2017年の結成以降、「オルタナティブ・K-POPバンド」を掲げ、総勢11名のメンバーによる個性的なクリエイティブを軸に活動を行ってきたBalming Tiger。音楽のみならずフィルム・ディレクターやA&Rをバンド