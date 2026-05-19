ゴルフのスイングといえば「体をしっかり回す」のが常識と思っていませんか？しかし、ある程度経験を積んだゴルファーが壁を越えるためには、あえて「回さない」意識が重要かもしれません！！ 「回さない」ことで、具体的にスイングの何が変わる？ スイングにおいて動かす部位（腕、体、足など）が増えれば増えるほど、クラブの動きには不安定な要素が同時に増してしまいます。そのため、「回さない」ことを意識し