小豆島オリーブ公園のオリーブの花 香川県小豆島町の道の駅小豆島オリーブ公園で19日、オリーブの花の開花が確認されました。小豆島オリーブ公園によると、平年より5日、2025年より4日早い開花です。 これから園内にある約20種類・2000本のオリーブの木も花を付けていくということで、小豆島オリーブ公園は「6月初めごろまで花が楽しめそう」としています。 また、2026