〈International Anthem〉は2012年にシカゴで設立されて以来、マカヤ・マクレイヴン、ジェフ・パーカー、ジェイミー・ブランチなど、ここ10数年のジャズを語るうえで避けては通れない傑作をいくつもリリースしてきた。いまやLAの〈Brainfeeder〉と並ぶ重要レーベルと言っても過言ではないだろう。多くの人がこのレーベルを認識するようになったのは、マカヤ・マクレイヴン『In The Moment』（2015年）、ジェフ・パーカー『The New