今日(19日)、札幌管区気象台から北海道の今年の夏(6月〜8月)の天候についての3か月予報が発表されました。それによると、北海道の今年の夏は期間を通して気温は平年より高く経過します。今年も平年と比べて暑い夏となりそうです。太平洋高気圧が強く、暖かい空気に覆われやすい数値予報結果をもとにまとめた予想される海洋と大気の特徴に関する資料によると、今年の夏の傾向は以下があげられます。?エルニーニョ現象が発生する可能