ことしも田植えの季節がやってきました。北九州市の小学校の前にある田んぼで19日、児童が田植えに挑戦しました。 ■農家の人「4本を目安に取って、1回ギュッと押し込みます。そして、さらにギュッといきます。」苗の植え方を習うのは、北九州市立柄杓田小学校の全校児童19人です。手植えするのは、自分たちで育てた「夢つくし」の苗です。 ■児童「足がプニッて入るのが楽しかったです。」Q.何にして食べたいですか？「