明日20日は九州から東北にかけては雨で、局地的に非常に激しい雨が降りそうです。明後日21日以降も東日本や西日本ではくもりや雨の日が多いでしょう。長雨の季節が近づき、「梅雨のはしり」となりそうです。季節外れの暑さは収まる見込みですが、蒸し暑い日が続くでしょう。明日20日(水)局地的に非常に激しい雨蒸し暑くなる今日19日は九州から東北にかけて広く晴れましたが、明日20日(水)は九州から東北南部にかけて、次第に雨