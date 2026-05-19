ユーロドル今日の安値割り込む、ドル高原油高＝ロンドン為替 ロンドン市場に入ってドル高原油高が進行。NY原油先物は一時１０９ドル台を付けた。ドル円が１５９．１０円台を付ける中、ユーロドルは１．１６３１ドルと今日の安値を更新して下げている。 EURUSD1.1631