１９日の東京株式市場は主力株に売りが優勢となり日経平均株価は朝高後に軟化、一時６万０２００円台まで下値を探る場面があった。 大引けの日経平均株価は前営業日比２６５円３６銭安の６万０５５０円５９銭と４日続落。プライム市場の売買高概算は２７億１９１２万株、売買代金概算は１０兆３８６４億円。値上がり銘柄数は１１１６、対して値下がり銘柄数は４３０、変わらずは２３銘柄だった。 きょうの東京市場は、