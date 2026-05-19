メインシナリオ…高値圏から下落してきて、21日線近辺で振幅している。114円超の水準では上値の重い動きとなっており、軟調な流れが続くとみられる。その場合、基準線の113.03が最初のポイントとなる。ここを抜けて来ると、5月5日の安値112.20、一目均衡表の雲の上限の113.39、4月30日の安値111.33を試すこととなろう。 サブシナリオ…一方、上昇した場合は、転換線の113.84、114円の節目、5月13日の高値114.74、115円の節目な