メインシナリオ・・・調整安場面、0.7100の攻防に注目。15日の取引で21日線を下抜いた。目先、調整安場面になるとみる。節目の0.7100の攻防に注目したい。0.70台に沈むと、節目の0.7050や0.7000が意識される。0.7000も割り込むようなら、４月13日の安値0.6986や節目の0.6900が視野に入る。 サブシナリオ・・・一方、反発となれば、21日線がある0.7187が最初の関門。同線を上抜くと、節目の0.7200を試そう。0.72台を回復するよ