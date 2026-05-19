メインシナリオ・・・このところの上昇で短期のトレンドは上向きになっている。18日に115.75円まで一時上昇し、6日の高値116.10円が視野に入ってきており、その水準を上抜けば、4月30日の高値117.52円を試す可能性がある。4月30日の高値117.52円も上抜き、年初来の高値を更新するようなら、2024年7月10日の高値118.87円が上値の目標になる。 サブシナリオ・・・一方、115円の節目を割り込み、一目均衡表の転換線の114.96円も