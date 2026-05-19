欧州株しっかりでスタート 東京時間16:37現在 英ＦＴＳＥ100 10373.68（+49.93+0.49%） 独ＤＡＸ24520.80（+212.88+0.89%） 仏ＣＡＣ40 8029.19（+41.70+0.52%） スイスＳＭＩ 13312.55（+71.85+0.54%） ※英ＦＴＳＥ100、仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ 独ダックスは幅広く買いが出ている。今月売りが目立っていた軍需大手ラインメタルは昨日に続いて続伸。ソフトウェアのSAP、不動産のオン