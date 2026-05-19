開幕まであと23日に迫ったFIFAワールドカップ2026北中米大会に出場する浜松市出身の選手2人を応援する懸垂幕が、19日、浜松市役所に掲げられました。FIFAワールドカップ2026北中米大会の日本代表に選出されたのは、浜松市出身でいずれも元ジュビロ磐田の伊藤 洋輝選手と後藤 啓介選手です。19日は、浜松市役所北館の外壁にワールドカップ出場を祝い2人の名前の書かれた縦12m余り、横1mの懸垂幕が掲げられました