SNSを通じて恋愛感情を抱かせ、電子マネーをだまし取ったとして、大分県の24歳の男が詐欺の疑いで逮捕されました。詐欺の疑いで逮捕されたのは、大分県杵築市の派遣社員、伴慧斗容疑者（24）です。警察によりますと伴容疑者は、山形県内に住む20代の女性に対し、SNSでやり取りを重ねて恋愛感情を抱かせたうえで、「食費もなくて困っている」「3月5日には給料が入るからお金を返せる」「コロナの治療費4万円貸してほしい」「