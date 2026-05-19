歌手・千昌夫（７９）の最新姿に仲間が驚きの声を上げた。「夢グループ」のテレビＣＭでおなじみの歌手・保科有里のインスタグラムに１９日に登場。保科は「本日の千昌夫さんとても７９歳とは思えません。わかいわか〜い」とつづり、ハーフパンツにスニーカーを合わせた千の私服に驚き。「一着一着お値段聞いちゃいましたが、驚くほど『やすいやす〜い』」リーズナブルなアイテムを着こなしているそうだ。斜め掛けのバッ