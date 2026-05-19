テニスの４大大会第２戦、全仏オープン（２４日開幕）の予選が１８日、パリで始まり、シングルス１回戦で女子の本玉真唯（安藤証券）と坂詰姫野（橋本総業）が勝って２回戦に進んだ。男子の島袋将（有沢製作所）望月慎太郎（木下グループ）綿貫陽介（ＳＢＣメディカルグループ）、女子の日比野菜緒（ブラス）は敗退した。予選の男女シングルスともに、３回勝ち上がって本戦入りとなる。