◆大相撲夏場所１０日目（１９日・両国国技館）大関・霧島（音羽山）は、西前頭５枚目・正代（時津風）にはたき込まれ、２敗目を喫した。大関・琴桜（佐渡ケ嶽）は、東前頭５枚目・若元春（荒汐）を寄り切り、３勝目。西前頭４枚目・豪ノ山（武隈）は、新関脇・琴勝峰（佐渡ケ嶽）を引き落とし、勝ち越した。琴勝峰は４敗目。小結・若隆景（荒汐）は、新関脇・熱海富士（伊勢ケ浜）を寄り切り、勝ち越した。熱海富士は５勝