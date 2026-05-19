パリパリ大葉が美味 夏に向けて旬を迎える大葉。料理のアクセントとして大活躍してくれますよね。今日は、そんな大葉を焼くだけで作れる「パリパリ大葉」をご紹介します。 シンプルに焼くだけ片栗粉をまぶしてから焼くつくれぽ560件超えの人気レシピ ※ 記事のメイン写真はこちらのレシピを参考に調理させていただきました ご飯やお酒のおともに大活躍 作り方はとってもシンプル。大葉を焼くだけです。塩やごまをまぶせばでき