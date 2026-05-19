同期が先に結婚していくなか、やっと私の番がやって来ました！しかも、憧れの式場の予約が取れたんです。平日というのが少しネックだけど、みんなあのホテルなら行ってみたいだろうし、絶対ステキなお式になるはず。みんなが困らないようにご祝儀の金額は決めて連絡するようにってお母さんが教えてくれたので、一律で10万円ということにして、招待状よりも先に同期には連絡しました。豪華な式場、美味しい料理…きっとみんな喜んで