A.B.C-Zの塚田僚一と、「神戸市長田はホームタウン」と自負するABCテレビ福井治人アナウンサーが、住宅街に突如現れる“白い巨塔”ならぬ「青い巨塔」のミステリーに挑戦！ 【TVer】神戸・長田に“青い巨塔”があるのなんでやねん!? 塚田&福井アナはこれまでに大阪、京都で100点を獲得してきた名コンビ。特に福井アナは、高校時代に通い詰めた街・長田での調査だけに「当然100点だよな」と周囲からの