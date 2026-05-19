日本ハムの本拠地がある北海道北広島市は19日、春季キャンプ地の沖縄県名護市と経済交流パートナーシップ協定を締結したと発表した。北広島市と名護市は日本ハムのホームタウンと、春季キャンプ地という日本ハムが紡ぐ特別な縁を契機として、観光・物産・スポーツ交流等による両市の関係人口を創出し、両市のさらなる発展と繁栄に励む。この日は両市との交流を図ることを目的に、北広島駅エルフィンパーク交流広場にて「名護フ