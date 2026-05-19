自身がデザインした庭園を背景にポーズをとる石原和幸さん＝19日、ロンドン（共同）【ロンドン共同】世界的に権威ある造園コンクール「チェルシーフラワーショー」が19日、ロンドンで開幕し、長崎市出身の庭園デザイナー石原和幸さん（68）が「ショーガーデン部門」で金メダルに次ぐシルバーギルトメダルを獲得した。「自分の中では最高の出来だった」と話し、金に届かなかったことに悔しさをにじませた。ショーガーデン部門は