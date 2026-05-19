歌舞伎俳優の中村獅童さん、中村夏幹さん親子が、「六月大歌舞伎『子連れ狼』取材会」に揃って登壇しました。 【写真を見る】【 中村獅童 & 次男・中村夏幹 】 「子連れ狼」親子共演で大五郎カットに「死んでも嫌！」父の「初日前に本当に剃るかも…」発言に机下の足蹴で猛抗議『子連れ狼』は叔父・萬屋錦之介さんの当たり役だった傑作の時代劇。柳生一族の画策により妻を殺され、公儀介錯人の地位も追われた主人