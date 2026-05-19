福岡・久留米市で山火事が発生し、19日午後5時現在も消火活動が続いています。消防などによりますと、19日午前9時40分ごろ、久留米市山本町耳納で「草刈り中に機械から火が出てスギの木に燃え移った」と119番通報がありました。火は、山頂に向かって燃え広がっているということです。消防は地上からの消火活動に加え、ヘリコプターも出動させて消火にあたっています。この火事によるけが人は、今のところ確認されていないというこ