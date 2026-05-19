日産自動車のロゴ日産自動車が、エンジンなどのパワートレイン（駆動装置）を製造する横浜工場（横浜市）の縮小を検討していることが19日、分かった。横浜工場は日産創業の地で、1935年に稼働を開始した。稼働率を高めて業績改善を図る狙いで、縮小は2028年以降となる見込み。世界的な環境規制の在り方や需要動向を見極め、最終判断する。日産は25年に公表した経営再建策で、27年度までに国内外の七つの車両工場を削減する方針