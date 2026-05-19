高市総理の陣営が、去年行われた自民党の総裁選などで他の候補者を誹謗中傷する動画を作成したとする一部の報道をめぐり、高市総理はきょう（19日）、動画の作成に関わったとされる男性とは「会ったことがない」と説明しました。週刊文春は、今年2月の衆議院選挙や去年の自民党総裁選で、高市総理の陣営が他の候補を中傷する動画をSNSに投稿したと報じましたが、高市総理はこれまでの国会答弁で、“一切行っていない”と関与を否定