大相撲夏場所１０日目（１９日・両国国技館）――大関霧島は正代にはたき込まれ、２敗に後退する波乱。大関琴桜は若元春を寄りで圧倒し、３勝目。２敗の豪ノ山は関脇琴勝峰を引き落として勝ち越した。琴勝峰は４敗。小結若隆景は関脇熱海富士を激しい相撲の末に寄り切って２敗で勝ち越し。熱海富士は５敗。翔猿は阿炎を突き落とし、４場所ぶりに勝ち越した。琴栄峰は竜電を一気に寄り切り、２敗で勝ち越し。藤凌駕も時