東京・奥多摩町の山中で遺体が見つかり、周辺には大型動物のものとみられる足跡が残っていました。クマなどの動物に襲われた可能性もあるとして、警視庁が当時の詳しい状況を調べています。【映像】山中に下半身のみの遺体 大型動物に襲われたか午後1時ごろ、奥多摩町と埼玉県秩父市の境にある山中で遺体が見つかりました。警視庁によりますと、遺体は下半身のみの状態で見つかっていて、周辺には大型動物のものとみられる足跡