W主演に土屋太鳳＆佐藤勝利、共演に横田栄司、田中幸太朗、優香、そして北大路欣也、井ノ原快彦ら個性豊かな俳優陣が集結した、君塚良一脚本によるドラマ『ボーダレス〜広域移動捜査隊〜』。【映像】最新話はTVerで無料見逃し配信中！5月20日（水）に放送を迎える第6話では、次々と新しい事実が明らかになり、いよいよ物語も佳境へ突入。そんななか、移動捜査課のリーダー・赤瀬則文役の井ノ原が5月17日に50歳の誕生日を迎え、サプ