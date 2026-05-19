【週刊FLASH 6月2日号】 5月19日発売 価格：550円 「週刊FLASH」5月19日発売号表紙(C)光文社／週刊FLASH 【拡大画像へ】 光文社は「週刊FLASH」6月2日号を5月19日に発売した。価格は550円。 今号の表紙と巻頭には、恋愛リアリティーショーで話題を呼んだ永尾まりやさんが登場。“モテクイーン”の魅力を遺憾なく発揮している。 また、「佐久間宣行