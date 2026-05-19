集合住宅の部屋に侵入し女性用の下着などを盗んだ罪に問われている防衛事務官の男に判決が言い渡されました。執行猶予が付いた有罪判決で、裁判官は「被害者に与えた不安感は多大」と指摘しています。判決を言い渡されたのは、自衛隊秋田地方協力本部所属の防衛事務官、押野望被告29歳です。起訴状などによりますと、押野被告は今年2月20日の深夜、秋田市にある集合住宅の部屋に侵入し現金5,000円と女性用の下着など61点を盗んだ罪