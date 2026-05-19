県などの旅行支援制度を巡り、助成金をだまし取ったなどとして鹿角市で女3人が逮捕された事件の裁判です。秋田地方裁判所は19日、事件の主犯とされる女に懲役3年6か月の実刑判決を言い渡しました。判決を言い渡されたのは、鹿角市で営業していた宿泊施設五の宮の湯の運営会社 東日本観光の社長、藤原サダ子被告79歳です。起訴状などによりますと、藤原被告はコロナ禍に行われた県などの旅行支援制度を巡り、従業員だった2人の女と