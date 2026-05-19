とんかつ専門店「かつや」などを展開するアークランドサービスホールディングスが展開するタレカツ食堂「たれとん」は、2号店である中野北口店のオープンを記念し、2026年5月20日から24日まで「豚たれかつ丼 3枚」と「鶏たれかつ丼 4枚」を600円で販売するキャンペーンを実施します。「鶏たれかつ丼 4枚」は200円お得！「たれとん」は揚げたての薄めのカツを甘辛い特製醤油ダレにくぐらせてご飯にのせる"タレカツ丼"専門店。今年2