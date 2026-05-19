滋賀レイクスは5月19日、2026－27シーズンのヘッドコーチとしてフェルナンド・カレロ氏との契約締結を発表した。契約期間は複数年となる。 カレロHCはスペイン出身の52歳。スペイン、ベネズエラのチームを経て、2019－20シーズンに佐賀バルーナーズのアシスタントコーチとしてBリーグの指導キャリアを始めた。その後はバンビシャス奈良、青森ワッツを率い、