5月19日、B2東地区の信州ブレイブウォリアーズは、栗原ルイス、生原秀将、アキ・チェンバース、横山悠人、福島ハリス慈音ウチェ、J.J・オブライエンの6選手が2025－26シーズン限りで契約満了となることを発表した。6選手は同日15時付でBリーグ自由交渉選手リストに公示された。 アメリカ出身で日本国籍を持つ29歳の栗原は、188センチ86キロのシューティングガード。2018年の加