NBA 2025－26シーズンは、イースタンとウェスタンの王者を決めるカンファレンスファイナルの火蓋が切って落とされようとしている。リーグのボルテージが最高潮に達する中、“NBA docomo ファミリー”に大型新人が加入することとなった。 渡邊圭祐は、『仮面ライダージオウ』で未来からやってきた謎多き預言者ウォズ役をはじめ、NHK大河ドラマ『光る君へ』の藤原頼通役や、現在