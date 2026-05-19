フーバーブレインがこの日の取引終了後に、子会社が保有する投資有価証券の一部を売却するのに伴い、２７年３月期に投資有価証券売却益（見込み）３億３７００万円を特別利益として計上すると発表した。なお、２７年３月期業績予想への影響は、業績予想の修正が必要となった場合には速やかに発表するとしている。 出所：MINKABU PRESS