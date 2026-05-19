5月19日、B1西地区に所属する佐賀バルーナーズは、山下泰弘の現役引退を発表した。 40歳の山下は福岡県出身で、187センチ81キロのポイントガード。明治大学を卒業後、2008－09シーズンに東芝ブレイブサンダース（現川崎ブレイブサンダース）でプロデビューを果たすと、ライジングゼファー福岡、島根スサノオマジックとチームを渡り歩いた。2022－23シ&